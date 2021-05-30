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Ру Тат
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30 мая 2021  06:28

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до 29 градусов тепла

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Сегодня, 30 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами по региону, включая Казань, пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы, локально вероятен град, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Будет дуть умеренный восточный и северо-восточный ветер. Временами он будет усиливаться, особенно при грозах, отмечают синоптики.

Днем температура воздуха по Татарстану составит от 20 до 25 градусов тепла, на востоке и юге — кое-где до +29 градусов. Прохладнее всего — на северо-западе, в том числе и в столице республики. Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем на территории региона ожидается понижение температурного фона.

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