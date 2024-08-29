В Татарстане ожидается до +27 градусов, возможны усиления ветра

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 28 августа, в Татарстане сохранится установившаяся ранее сухая и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

Северный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с в светлое время суток кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с, в столице РТ — до 13 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с именуется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким).

После теплой ночи (от +11 до +16 градусов) в дневные часы воздух прогреется до +22, +27 градусов (в Казани — до +24, +26 градусов).

До этого «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане среднесуточные температуры превысят норму на 4–6 градусов.