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Ру Тат
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Общество
8 марта 2022  23:02

В Татарстане ожидается до 27 градусов мороза

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Завтра, 9 марта, в Татарстане сохранится достаточно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с, который днем местами будет усиливаться до 13 м/с, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы температура воздуха составит от -15 до -20 градусов, при прояснениях — до 22–27 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до -9, -14 градусов (в Казани — до -9, -11).

Согласно предварительным данным метеорологов, пониженный температурный фон сохранится в Татарстане вплоть до выходных.

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