В Татарстане ожидается до +27 градусов и небольшой дождь

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Сегодня днем и вечером в западной половине Татарстана пройдет небольшой дождь. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Ветер южный – днем скорость будет достигать 11 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +22 до +27 градусов.