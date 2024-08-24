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Общество 24 августа 2024 06:25

В Татарстане ожидается до +27 градусов и небольшой дождь

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В Татарстане ожидается до +27 градусов и небольшой дождь
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня днем и вечером в западной половине Татарстана пройдет небольшой дождь. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Ветер южный – днем скорость будет достигать 11 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +22 до +27 градусов.

#прогноз погоды #дождь
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