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В Татарстане ожидается до +25 градусов, в некоторых районах — гроза и град
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до +25 градусов. Пройдет кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах обещают грозу и град. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Скорость юго-западного, западного ветра достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду, днем кратковременные усиления до 20.
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