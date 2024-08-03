В Татарстане ожидается до +25 градусов, в некоторых районах — гроза и град

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Сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до +25 градусов. Пройдет кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах обещают грозу и град. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Скорость юго-западного, западного ветра достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду, днем кратковременные усиления до 20.