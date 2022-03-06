В Татарстане ожидается до 24 градусов мороза

Завтра, 7 марта, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром кое-где, включая Казань, опустится туман.

Прогнозируется умеренный ветер, который со временем поменяет направление с северо-западного на юго-восточное. На дорогах образуется гололедица.

В ночные часы температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, при прояснениях и на востоке региона — до 19–24 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до -5, -10 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, достаточно морозная погода сохранится в Татарстане как минимум до середины недели.