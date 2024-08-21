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Общество 21 августа 2024 06:16

В Татарстане ожидается до +23 градусов, туман и гроза

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В Татарстане ожидается до +23 градусов, туман и гроза
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане сохранится переменная облачность, утром пройдет небольшой и умеренный дождь, местами туман, в отдельных районах гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, скорость будет достигать 11 м/с, местами возможны кратковременные усиления до 18 м/с.

Столбик термометра будет показывать от +18 до +23 градусов.

#прогноз погоды
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