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В Татарстане ожидается до +23 градусов, туман и гроза
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане сохранится переменная облачность, утром пройдет небольшой и умеренный дождь, местами туман, в отдельных районах гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.
Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, скорость будет достигать 11 м/с, местами возможны кратковременные усиления до 18 м/с.
Столбик термометра будет показывать от +18 до +23 градусов.
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