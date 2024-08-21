В Татарстане ожидается до +23 градусов, туман и гроза

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане сохранится переменная облачность, утром пройдет небольшой и умеренный дождь, местами туман, в отдельных районах гроза. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, скорость будет достигать 11 м/с, местами возможны кратковременные усиления до 18 м/с.

Столбик термометра будет показывать от +18 до +23 градусов.