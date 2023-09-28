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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до 22 градусов тепла
По прогнозу Гидрометцентра РТ, в четверг, 28 сентября, в Татарстане ожидается от 17 до 22 градусов тепла в дневные часы, но возможно усиление ветра до 12 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов выше нуля. В связи с суточными перепадами температуры возможно появление тумана ночью и в утренние часы.
В Казани днем +17... +19, в темное время суток +6... +8 (в низких местах еще меньше — +3... +5). Ожидается северо-западный ветер до 9 м/с. Без осадков.
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