В Татарстане ожидается до 22 градусов тепла

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в четверг, 28 сентября, в Татарстане ожидается от 17 до 22 градусов тепла в дневные часы, но возможно усиление ветра до 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов выше нуля. В связи с суточными перепадами температуры возможно появление тумана ночью и в утренние часы.

В Казани днем +17... +19, в темное время суток +6... +8 (в низких местах еще меньше — +3... +5). Ожидается северо-западный ветер до 9 м/с. Без осадков.