В Татарстане ожидается до +21 градуса и без осадков

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Сегодня в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, но без существенных осадков. Об этом сказано в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем столбик термометра будет показывать от +16 до +21 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.