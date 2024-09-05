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В Татарстане ожидается до +21 градуса и без осадков
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, но без существенных осадков. Об этом сказано в сообщении Гидрометцентра республики.
Днем столбик термометра будет показывать от +16 до +21 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.
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