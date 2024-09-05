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Общество 5 сентября 2024 06:10

В Татарстане ожидается до +21 градуса и без осадков

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В Татарстане ожидается до +21 градуса и без осадков
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, но без существенных осадков. Об этом сказано в сообщении Гидрометцентра республики.

Днем столбик термометра будет показывать от +16 до +21 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

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#прогноз погоды
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