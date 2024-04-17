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Общество 17 апреля 2024 07:20

В Татарстане ожидается до 20 градусов тепла и кратковременный дождь

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В Татарстане ожидается до 20 градусов тепла и кратковременный дождь
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до +20 градусов. Возможен местами кратковременный дождь, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

В целом ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Ветер юго-западный, южный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, днем местами порывами до 18 метров в секунду.

#прогноз погоды
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