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В Татарстане ожидается до 20 градусов тепла и кратковременный дождь
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до +20 градусов. Возможен местами кратковременный дождь, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
В целом ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.
Ветер юго-западный, южный, его скорость будет достигать 10 метров в секунду, днем местами порывами до 18 метров в секунду.
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