В Татарстане ожидается до +13 градусов, дожди прекратятся

Завтра, в последний день сентября, в Татарстане с ростом атмосферного давления постепенно прекратятся осадки. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, но днем на нем возможны прояснения. Ночью и утром временами будет идти дождь, тогда как в дневные часы осадки маловероятны.

Кроме того, местами, включая Казань, в темное время суток опустится туман, который затем развеется. Ожидается восточный и юго-восточный ветер силой 6–11 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы по региону составит от 3 до 8 градусов тепла (в столице РТ — от +6 до +8). В светлое время суток воздух прогреется до +8, +13 градусов (в Казани — до +10, +12).