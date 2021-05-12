В Татарстане ожидается 31-градусная жара

Завтра, 13 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, однако днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Умеренный юго-восточный ветер будет усиливаться при грозах. Кратковременные усиления достигнут 15–20 м/с, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В темное время суток температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла, на западе региона — до +15 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +26, +31 градуса.