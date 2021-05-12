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Ру Тат
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12 мая 2021  23:28

В Татарстане ожидается 31-градусная жара

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Завтра, 13 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, однако днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди и грозы. 

Умеренный юго-восточный ветер будет усиливаться при грозах. Кратковременные усиления достигнут 15–20 м/с, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В темное время суток температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла, на западе региона — до +15 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +26, +31 градуса.

прогноз погоды прогноз погоды в татарстане гидрометцентр рт
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