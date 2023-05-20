В Татарстане ожидается 27-градусная жара и порывистый ветер

Завтра, 21 мая, в Татарстане сохранится по-летнему теплая и сухая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, отмечают синоптики.

Будет дуть юго-восточный и восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. Днем местами он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани — до 12 м/с).

Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля, на западе региона — до +13 градусов (в столице РТ — от +11 до +13, но в низких местах — от +8 до +10). В светлое время суток воздух прогреется до 22–27 градусов тепла (в Казани — до +24, +26 градусов).