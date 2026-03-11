В Татарстане озаботились ростом цен на жильё

В республике обеспокоены высокой стоимостью жилья и её влиянием на спрос населения. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Рынок жилья многогранный и затрагивает каждого гражданина. Наше государство озабочено тем, что цены на «квадраты» очень высоки. Это приводит к уменьшению спроса», – отметил Гимаев.

По его словам, стоимость квадратного метра в Казани колеблется от 189 тыс. рублей до миллиона в элитных жилых комплексах.

«Мы ратуем за строительство большего объёма стандартного, доступного жилья. На сегодня стандартное жильё составляет примерно 40% вводимого объёма, но его должно быть больше», – подчеркнул замминистра.

Гимаев также отметил роль руководства республики в решении жилищных проблем.

«Раис республики Рустам Минниханов помогает донести до руководства страны все чаяния и боль, собранные со всех регионов нашей страны», – добавил он.

Замминистра пояснил, что предложения регионов и застройщиков аккумулируются и передаются на федеральный уровень, что позволяет учитывать потребности жителей при развитии рынка жилья.