news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 13:45

В Татарстане озаботились ростом цен на жильё

Читайте нас в
Телеграм

В республике обеспокоены высокой стоимостью жилья и её влиянием на спрос населения. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Рынок жилья многогранный и затрагивает каждого гражданина. Наше государство озабочено тем, что цены на «квадраты» очень высоки. Это приводит к уменьшению спроса», – отметил Гимаев.

По его словам, стоимость квадратного метра в Казани колеблется от 189 тыс. рублей до миллиона в элитных жилых комплексах.

«Мы ратуем за строительство большего объёма стандартного, доступного жилья. На сегодня стандартное жильё составляет примерно 40% вводимого объёма, но его должно быть больше», – подчеркнул замминистра.

Гимаев также отметил роль руководства республики в решении жилищных проблем.

«Раис республики Рустам Минниханов помогает донести до руководства страны все чаяния и боль, собранные со всех регионов нашей страны», – добавил он.

Замминистра пояснил, что предложения регионов и застройщиков аккумулируются и передаются на федеральный уровень, что позволяет учитывать потребности жителей при развитии рынка жилья.

#ильшат гимаев #Рустам Минниханов #Цены на жилье
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров