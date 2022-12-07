news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 декабря 2022  15:14
Полина Шевчук

В Татарстане охотник случайно застрелил приятеля

news_top_970_100

В Татарстане возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели охотника, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 6 декабря 58-летний татарстанец поехал на охоту с приятелями и егерем. В машине мужчина, не произведя контрольный спуск, стал укладывать ружье в чехол. В этот момент случайно задел за крючок и ружье выстрелило. В результате 40-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение в грудь. От полученных ранений он скончался по пути в больницу.
 

#причинение смерти по неосторожности #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100