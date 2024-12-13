В Татарстане охотничьи ресурсы оценили в 2,9 млрд рублей

В Татарстане оценка запасов охотничьих ресурсов составила 2,9 млрд рублей. Этот показатель на 7% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая в Государственном Совете РТ.

«Увеличение в том числе произошло благодаря двум новым для республики видам охотничьих ресурсов, которые появились в естественной среде обитания», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Речь идет о маралах (Cervus elaphus sibiricus) и пятнистых оленях (Cervus nippon). На сегодня более 500 особей этих видов проживает в естественной среде обитания.

Всего в Татарстане обитают более 700 видов животных, из них 81 вид отнесен к охотничьим ресурсам, отметил Шарафутдинов.

По его словам, с 2020 года в республике численность косули увеличилась на 232%, лося — на 67%, зайца-русака — на 33%, зайца-беляка — на 28%, куницы — на 12,5%, серой куропатки — на 70%, а тетерева — на 111%.