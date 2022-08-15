В Татарстане отремонтируют участок дороги от Мензелинска до Тогашево длиной 5,4 км
В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево протяженностью 5,4 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Выполнены работы по устройству основания дорожного полотна методом холодной регенерации, строительству водопропускных труб на основной дороге, съездах. Завершено устройство нижнего слоя покрытия», — отметили в министерстве.
Дорожники также проведут устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины щебнем, обустроят пересечения и примыкания.
Кроме того, рабочие установят 41 дорожный знак, 77 сигнальных столбиков, барьерное ограждение протяженностью 160 метров и нанесут разметку. Работы обойдутся более чем в 153 млн рублей.
Ремонт региональной автомобильной дороги ведется на участке от 20 до 25,4 километра.
Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.