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Общество 2 октября 2026 20:19

В Татарстане отремонтируют участок дороги Мамадыш – Кукмор протяженностью 1,5 км

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В Татарстане отремонтируют участок автодороги Мамадыш – Кукмор протяженностью 1,5 км. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Кукморском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уже завершили устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. На основной дороге уложен верхний слой из щебеночно мастичного асфальтобетона на площади 8,5 тыс. кв. метров, что составляет более 80 % от запланированного объема по этому виду работ», – отметили в министерстве.

Рабочим еще предстоит завершить укладку верхнего слоя покрытия на основной дороге и укрепить обочины щебнем на площади 3,6 тыс. кв. метров.

#ремонт дороги #нацпроекты #национальные проекты
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