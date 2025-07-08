В Татарстане отремонтируют участок дороги Люга – совхоз «Ныртинский»

В Кукморском районе РТ капитально отремонтируют участок автодороги Люга – совхоз «Ныртинский» протяженностью 5,8 км. Работы ведутся на отрезке от 18,2 по 24 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Запланировано устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя – из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – говорится в сообщении.

Кроме того, дорожники укрепят обочины щебнем и нанесут разметку. Сейчас рабочие укладывают подстилающий слой из песка.

Ремонт проводится по программе дорожных работ.