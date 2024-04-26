В Татарстане отремонтируют участок дороги Куркачи — Верхняя Ия на 202 млн рублей

В Высокогорском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги Куркачи — Верхняя Ия протяженностью 2,5 тыс. метров. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке отремонтируют существующее асфальтобетонное покрытие с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью», — говорится в сообщении.

Из регионального бюджета на капремонт выделят 202 млн рублей. Эта дорога обеспечивает подъезд к селу Ямашурма и деревне Верхняя Ия.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Благодаря ему строятся новые магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы.

Национальные проекты воплощаются в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.