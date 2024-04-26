Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане отремонтируют участок дороги Куркачи — Верхняя Ия на 202 млн рублей
В Высокогорском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги Куркачи — Верхняя Ия протяженностью 2,5 тыс. метров. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На участке отремонтируют существующее асфальтобетонное покрытие с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью», — говорится в сообщении.
Из регионального бюджета на капремонт выделят 202 млн рублей. Эта дорога обеспечивает подъезд к селу Ямашурма и деревне Верхняя Ия.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Благодаря ему строятся новые магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы.
Национальные проекты воплощаются в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»