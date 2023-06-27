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В Татарстане отремонтируют участок дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат длиной 4,4 км
В Татарстане отремонтируют участок региональной дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке от 41,6 км по 46 км в Аксубаевском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Предусмотрены укладка выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 33,9 тыс. кв. метров, укрепление обочин щебнем, нанесение разметки», – отметили в ведомстве.
В настоящее время дорожники завершили работы по устройству выравнивающих асфальтобетонных слоев.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,4 км. На ремонт из республиканского бюджета выделено 23 млн рублей.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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