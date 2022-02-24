В Татарстане отремонтируют участок автодороги Казань – Буинск – Ульяновск длиной 20 км

В Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск протяженностью 20 километров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Деформации и трещины устранят на участке федеральной автодороги с 8 по 28 км. В этом дорожно-строительном сезоне обновят 10 км указанного участка, а оставшиеся 10 км планируется защитить слоями износа в 2023 году», – рассказали в пресс-службе.

Дорожники уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Кроме того, рабочие сделают досыпку обочин и нанесут разметку.

В прошлом году в Татарстане отремонтировали около 9 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. Дорожное покрытие восстановили асфальтобетоном на участках 28 – 31 км и 34 – 40 км в Верхнеуслонском районе.