В Татарстане отремонтируют участок автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск

В Татарстане отремонтируют участок дороги А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск – автодорога М7 «Волга». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Работы по устройству защитных слоев запланированы на всем протяжении участка 95 - 126 км федеральной автодороги А-295, который проходит в границах Татарстана», – рассказали в пресс-службе.

Дорожники сделают покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Специалисты также произведут досыпку обочин и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Всего в этом году защитные слои устроят почти на 70-и километрах федеральных автодорог в Татарстане. В прошлом году общий объем работ на трассах республики составил 63 км.