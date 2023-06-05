Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане отремонтируют участки дороги Набережные Челны – Сарманово длиной более 6 км
В Татарстане отремонтируют четыре участка автодороги Набережные Челны – Сарманово общей протяженностью более 6 км. Работы проводятся в Сармановском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона, ремонт водопропускных труб», – отметили в министерстве.
Кроме того, предусмотрены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 64 тыс. кв. метров и укреплению обочин щебнем.
Для безопасности дорожного движения будут установлены металлические барьерные ограждения и автопавильоны с посадочной площадкой, а также нанесена дорожная разметка.
На дороге Набережные Челны – Сарманово ремонтируются участки с 39,3 по 42,3 км, с 29,8 по 30,9 км, с 32,4 по 33,8 км и с 42,3 по 43,1 км. Из регионального бюджета на эти работы выделено более 188 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»