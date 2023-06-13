В Татарстане отремонтируют участки дороги Азеево – Черемшан – Шентала за 37 млн рублей

В Черемшанском районе РТ отремонтируют два участка региональной дороги Азеево – Черемшан – Шентала. Работы проводятся на отрезках 48,2 – 48,4 км и 49,5 – 51,3 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены уширение, укладка выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-матичного асфальтобетона на площади 14,5 тыс. кв. метров, укрепление обочин щебнем», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В настоящее время дорожники уже завершили работы по устройству выравнивающих асфальтобетонных слоев.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 2 км. На ремонтные работы из республиканского бюджета выделено более 37 млн рублей.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 221,8 км региональных дорог. Работы будут выполнены на 133 объектах.