В Татарстане отремонтируют перрон железнодорожного вокзала Казани и три станции

В Татарстане в этом году отремонтируют перрон железнодорожного вокзала Казани, обновят станции и остановочные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

«В республике будет проведен ремонт перрона вокзала Казань, здания станции Албаба, пешеходного моста в Зеленом Доле и остановочного пункта Обсерватория, пассажирских платформ на станциях Камаево и Каратун», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется благоустройство территорий станций Буа и Кукмор.

Всего в этом году на Горьковской магистрали обновят 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов. Кроме того, предполагается капитально отремонтировать более 370 километров пути и заменить 135 стрелочных переводов.