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В Татарстане отремонтируют перрон железнодорожного вокзала Казани и три станции
В Татарстане в этом году отремонтируют перрон железнодорожного вокзала Казани, обновят станции и остановочные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.
«В республике будет проведен ремонт перрона вокзала Казань, здания станции Албаба, пешеходного моста в Зеленом Доле и остановочного пункта Обсерватория, пассажирских платформ на станциях Камаево и Каратун», — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется благоустройство территорий станций Буа и Кукмор.
Всего в этом году на Горьковской магистрали обновят 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов. Кроме того, предполагается капитально отремонтировать более 370 километров пути и заменить 135 стрелочных переводов.
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