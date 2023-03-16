В Татарстане отремонтируют и оснастят оборудованием пищеблоки 143 школ

В Татарстане в этом году обновят пищеблоки 143 школ. Они включены в республиканскую программу капитального ремонта пищеблоков. Об этом сообщил замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Третий год подряд в республике выделяются денежные средства на ремонт пищеблоков с приобретением оборудования. Это уникальный случай. Татарстан – единственный регион в России, и это было отмечено на многих совещаниях, который выделяет такое большое количество средств и имеет программу», – сказал спикер.

Ежегодно из бюджета республики на ремонт школьных столовых и оснащение их оборудованием выделяется 1 млрд рублей, отметил Хайруллин. По его словам, в 2021 году выполнены работы в 196 пищеблоках, в 2022 году в столовых 167 образовательных организаций.