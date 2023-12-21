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В Татарстане отремонтируют две ЦРБ и два отделения горбольницы №2 в Казани
В Татарстане отремонтируют четыре больницы: Елабужскую и Азнакаевскую ЦРБ, а также два здания горбольницы №2 в Казани. Стоимость работ составляет более 300 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Елабужскую центральную больницу ожидает капремонт с приобретением оборудования, мебели и инвентаря, а Азнакаевскую — обновление помещений для размещения компьютерного томографа.
В Казани проведут капитальный ремонт филиала поликлинического отделения №4 горбольницы №2 по ул.Хибинской, а также поликлинического отделения №1 по ул.Гладилова.
Работы по всем четырем объектам должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, проведение ремонтов профинансируют из республиканского бюджета.
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