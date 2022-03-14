В Татарстане отремонтируют два участка трассы М7 протяженностью 18 км

В Татарстане капитально отремонтируют два участка автодороги М7 «Волга» общей протяженностью около 18 км. Работы проведут на 786 – 794 км и 815 – 825 км северной объездной Казани, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На первом участке дорожники уложат три слоя асфальтобетона толщиной 24 см. Для обеспечения водоотвода отремонтируют и удлинят водопропускные трубы, устроят прикромочные лотки, кюветы и дождеприемные колодцы», – отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты планируют довести до норм переходно-скоростные полосы и ширину обочин. Интенсивность движения на этом самом загруженном отрезке трассы М7 составляет более 32 тыс. автомобилей в сутки.

Аналогичные работы проведут на втором участке автодороги, который проходит вблизи населенных пунктов Киндери и Чебакса. Рабочие уложат дорожное покрытие в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения.

На этом отрезке дороги также отремонтируют пересечения и примыкания, укрепят обочины и разделительную полосу. Более того, специалисты проведут ремонтные работы на путепроводе, расположенном на 818-м км трассы. В частности, они отремонтируют опоры, пролетное строение и мостовое полотно.

Полностью все работы на двух участках М7 планируется завершить осенью 2023 года.