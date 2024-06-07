В Татарстане отремонтируют дорогу Каратун – Черемшан – Большое Подберезье

В Апастовском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Каратун – Черемшан – Большое Подберезье. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 9+700 – 10+500 км.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Предусмотрены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин из щебня», – говорится в сообщении пресс-службы Миндортранса РТ.

Сейчас дорожники проводят подготовку к работам по укреплению обочин щебнем.

Национальные проекты исполняются на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина с 2019 года.