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В Татарстане отремонтируют дорогу Каратун – Черемшан – Большое Подберезье
В Апастовском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Каратун – Черемшан – Большое Подберезье. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 9+700 – 10+500 км.
«Предусмотрены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин из щебня», – говорится в сообщении пресс-службы Миндортранса РТ.
Сейчас дорожники проводят подготовку к работам по укреплению обочин щебнем.
Национальные проекты исполняются на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина с 2019 года.
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