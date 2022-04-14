В Татарстане отремонтируют дороги к садовым товариществам на 300 млн рублей

В Татарстане в этом году отремонтируют подъездные дороги к садовым некоммерческим товариществам на 300 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в региональной общественной приемной «Единой России».

«Ежегодно предусматривается финансирование на обустройство подъездных дорог к садовым обществам в объеме 300 млн рублей, – рассказал спикер. – В этом году доведен перечень на 14 подъездных дорог к садовым обществам общей протяженностью 16,4 км. Это позволит соединить еще 22 СНТ».

Чукин отметил, что работы будут выполнены в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Пестречинском и Чистопольском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

Всего с 2017 по 2020 год выполнены работы по ремонту 96 подъездных дорог общей протяженностью более 109 км к садовым обществам. Таким образом, соединены дорогами 168 садовых товариществ. Общий объем финансирования за этот период составил свыше 1,2 млрд рублей.

«В прошлом году по республиканской программе был выполнен 21 подъезд протяженностью 17 км в 10 районах Татарстана, в Казани и Набережных Челнах», – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства.