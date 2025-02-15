В Татарстане отремонтируют более 200 км автодорог по нацпроекту в этом году

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В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году будет приведено в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе РТ.

В Казанской агломерации будет отремонтировано более 21 км автодорог, в том числе региональные – более 14 км, местные - более 6 км. По агломерации планируется достичь показателя по доведению до нормативного состояния в 85,19%. Планируется капитально отремонтировать 12 участков дорог.

В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют: ул.Амирхана Еники (от ул.Вишневского до ул.Товарищеская), ул.Галиаскара Камала (от ул.Нариманово до Татарстан), ул.Товарищеская (от ул.Амирхана Еники до ул.Достоевского), ул.Курашова (от ул.Айвазовского до Волково).

В Авиастроительном и Ново-Савиновском приведут в нормативное состояние: ул.Сахалинская в ж.м.Сухая река, пр.Ямашева (от ул.Адоратского до третьей транспортной дамбы), ул.Воровского (от ул.Амирхана до Адоратского), ул.Октябрьская (от ул.Гагарина до Восстания).

В Кировском и Московском: ул.Декабристов (от ул.Воровского до Восстания), ул.Рахимова (от ул.Васильченко до Ютазинской).

А также в Советском районе: ул.Аделя Кутуя (от ул.Гвардейской до Камалеева), ул.Журналистов (от ул.Арбузова до Халитова)

В Набережночелнинской агломерации будет приведено в нормативное состояние более 11 км автодорог. По агломерации планируется достичь показателя в 85,29%. В Челнах будет выполнен капитальный ремонт проспекта Яшьлек, на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман.

Также будет выполнен капитальный ремонт автодороги «Набережные Челны – Сарманово» - Верхние Чершилы - Петровский завод, км 3,7 - км 8,1 в Сармановском районе РТ.

В Менделеевском муниципальном районе РТ подрядные организации выполнят капитальный ремонт автодороги М-7 «Волга» - Бизяки, на участке км 20,0 - км 26,9.

В Нижнекамской агломерации будет отремонтировано порядка 3 км автомобильных дорог. По агломерации планируется достичь показателя в 85,77%. Так, будет проведен капитальный ремонт автодороги по ул.Студенческая (от ул. Корабельная до ул. Р.Гайнуллина) протяженностью 0,64 км. Также дорожники сделают капитальный ремонт автодороги по ул.Лесная (от ул. Мурадьяна до ул. Гагарина) протяженностью 2,35 км.

На региональных дорогах будет приведено в нормативное состояние более 150 км автодорог, в том числе искусственные сооружения.

В целях реализации дорожного нацпроекта проектом бюджета на 2025 год предусмотрено более 14 млрд рублей, из них 7 млрд рублей – из федерального бюджета.

В 2025 году главными задачами остаются снижение аварийности, обеспечение сохранности дорог и достижение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни».