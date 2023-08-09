В Татарстане отремонтируют аварийный мост через Суксинку на 79 млн рублей

В Тукаевском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мост через реку Суксинка длиной 50,5 метра на автодороге Набережные Челны – Бурды. На ремонт направлено около 79 млн рублей, в том числе более 64 млн рублей – из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В прошлом году на мосту обрушилась одна из плит проезжей части и разрушились узлы опирания ряда плит на главные балки. Были повреждены связи между металлическими главными фермами. В связи с этим принято решение о ремонте искусственного сооружения», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

На сегодня рабочие уже завершили ремонт первой и третьей опоры, заменили опорные части, установили новую плиту проезжей части из монолитного железобетона. Сейчас они проводят замену металлического тротуара.

Затем специалисты выполнят устройство дорожной одежды, укрепят конусы береговых опор, сделают организованный водоотвод. Предстоит также работа по антикоррозионной защите моста и рекультивации занимаемых земель.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.