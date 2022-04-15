В Татарстане в этом году отремонтируют 58 объектов здравоохранения

В Республике Татарстан в этом году запланирован капитальный ремонт 58 объектов здравоохранения. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы работаем в рамках как национальных проектов, так и республиканских программ. По большинству объектов мы ждем объявления торгов, чтобы начать капитальный ремонт зданий. Кроме ремонта в поликлиники и больницы будет закуплено всё необходимое для лечения оборудование», — заявил Насыров.

Замминистра добавил, что капитальный ремонт затронет сельские и городские больницы, здания стационаров, поликлиники, женские консультации и врачебные амбулатории.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.