В Татарстане отремонтируют 163 км дорог, поврежденных большегрузами

В Татарстане в этом году планируют отремонтировать около 163 км дорог, которые разрушились из-за большегрузов, перевозящих материалы для строительства крупных дорожных объектов. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«В этом году должны провести ремонт региональных дорог, которые пришли в негодность из-за строительства крупных стратегических объектов. Это дороги М12, Алексеевское – Альметьевск, обход Набережных Челнов и Нижнекамска. При их строительстве очень активно использовали всю дорожную сеть республики. Примерно 20–30 км уже отремонтировано на 400 млн рублей», – рассказал глава Миндортранса.

По его словам, большая часть дорог, которые использовались для строительства трассы М12, отремонтирована – более 100 км.

Ханифов добавил, что сейчас требуют ремонта дороги в Тукаевском, Нижнекамском, Мензелинском и Актанышском районах. Они были задействованы для строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкции М7.

«Во время строительства через населенные пункты этих районов 2–5 тыс. машин в сутки проезжало. И это тяжеловесы», – подчеркнул министр.