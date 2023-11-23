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В Татарстане отремонтированы участки дороги Апастово – Тетюши общей длиной 2,3 км
В Татарстане отремонтировали участки автодороги Апастово – Тетюши общей протяженностью 2,3 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнены устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также укреплены обочины щебнем», – отметили в министерстве.
Работы проведены в Тетюшском районе на участках 11+902 – 13+348 км и 13+995 – 14+912 км.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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