В Татарстане отремонтированы два участка дороги Нижняя Мактама – Актюбинский длиной 6 км
В Альметьевском районе Татарстана отремонтированы два участка автодороги Нижняя Мактама – Актюбинский. Работы проведены от 0 до 3,4 км и от 12,7 до 15 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Отремонтировано существующее асфальтобетонное покрытие с устройством верхнего слоя из шебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнено устройство присыпных обочин из грунта с укреплением щебеночно-песчаной смесью толщиной 12 см», – отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие обустроили водопропускные трубы, установили дорожные знаки, нанесли разметку и переустроили освещение.
Общая протяженность отремонтированных участков региональной дороги составила 5,9 километра.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.