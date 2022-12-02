В Татарстане отремонтированы два участка дороги Нижняя Мактама – Актюбинский длиной 6 км

В Альметьевском районе Татарстана отремонтированы два участка автодороги Нижняя Мактама – Актюбинский. Работы проведены от 0 до 3,4 км и от 12,7 до 15 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Отремонтировано существующее асфальтобетонное покрытие с устройством верхнего слоя из шебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнено устройство присыпных обочин из грунта с укреплением щебеночно-песчаной смесью толщиной 12 см», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие обустроили водопропускные трубы, установили дорожные знаки, нанесли разметку и переустроили освещение.

Общая протяженность отремонтированных участков региональной дороги составила 5,9 километра.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.