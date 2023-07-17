В Татарстане отремонтированы два участка дороги М7 – Усали – Албай протяженностью 2 км

В Мамадышском районе РТ отремонтированы два участка дороги М7 «Волга» – Усали – Албай общей протяженностью 2 км. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на отрезках 2,0 – 3,3 км и 4,7 – 5,4 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«На объекте выполнены уширение дороги, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 14,2 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Кроме того, рабочие укрепили обочины щебнем и асфальтогранулятом, нанесли дорожную разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.