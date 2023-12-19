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В Татарстане отремонтировано 2,5 км дороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода
В Татарстане отремонтирован участок автодороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода протяженностью 2,5 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины асфальтогранулятом», – отметили в министерстве.
Кроме того, для безопасности дорожного движения рабочие заменили металлическое барьерное ограждение протяженностью 192 метра и создали две искусственные неровности. На участке также обустроена автобусная остановка с автопавильоном.
Ремонт автодороги проведен на участке 22+632 – 25+170 км в Рыбно-Слободском районе.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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