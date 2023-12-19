В Татарстане отремонтировано 2,5 км дороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода протяженностью 2,5 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины асфальтогранулятом», – отметили в министерстве.

Кроме того, для безопасности дорожного движения рабочие заменили металлическое барьерное ограждение протяженностью 192 метра и создали две искусственные неровности. На участке также обустроена автобусная остановка с автопавильоном.

Ремонт автодороги проведен на участке 22+632 – 25+170 км в Рыбно-Слободском районе.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.