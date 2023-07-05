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В Татарстане отремонтирован участок дороги Столбище — Атабаево протяженностью 1,1 км
В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Столбище — Атабаево протяженностью 1,1 км. Работа проведена на отрезке 3,8 — 4,9 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7,7 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие укрепили обочины. На ремонт из бюджета Татарстана выделено более 22 млн рублей.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году будет отремонтировано более 283,6 км дорог и приведено в нормативное состояние 26 искусственных сооружений.
Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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