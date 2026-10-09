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Общество 9 октября 2026 10:56

В Татарстане отремонтирован участок дороги Новый Кинер – Нижняя Ура

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В Арском районе РТ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок автодороги Новый Кинер – Нижняя Ура протяженностью 3,2 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Во время капитального ремонта выполнен комплекс работ по обновлению дорожного полотна. Специалисты уложили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это позволит обеспечить повышенную прочность и долговечность покрытия, а также устойчивость к интенсивным нагрузкам и перепадам температур», – отметили в министерстве.

На всем протяжении участка рабочие также укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дороги
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