В Татарстане отремонтирован участок дороги Новый Кинер – Нижняя Ура

В Арском районе РТ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок автодороги Новый Кинер – Нижняя Ура протяженностью 3,2 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Во время капитального ремонта выполнен комплекс работ по обновлению дорожного полотна. Специалисты уложили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это позволит обеспечить повышенную прочность и долговечность покрытия, а также устойчивость к интенсивным нагрузкам и перепадам температур», – отметили в министерстве.

На всем протяжении участка рабочие также укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку.