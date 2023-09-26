В Татарстане отремонтирован участок дороги Кузайкино — Нурлат протяженностью 3,66 км

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Кузайкино — Нурлат — Средняя Камышла — Вишневая Поляна протяженностью 3,66 километра по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Работы проведены на участке региональной дороги от 2+600 по 6+260 км в Нурлатском районе.

«Здесь уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили две посадочные площадки с автопавильонами.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.