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В Татарстане отремонтирован участок дороги Кузайкино — Нурлат протяженностью 3,66 км
В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Кузайкино — Нурлат — Средняя Камышла — Вишневая Поляна протяженностью 3,66 километра по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Работы проведены на участке региональной дороги от 2+600 по 6+260 км в Нурлатском районе.
«Здесь уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили две посадочные площадки с автопавильонами.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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