В Татарстане отремонтирован участок дороги Куркачи – Верхняя Ия длиной три километра

В Высокогорском районе Татарстана отремонтирован участок автомобильной дороги Куркачи – Верхняя Ия протяженностью 3 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство новой дорожной одежды и регенерацию, а также устройство нижнего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 20 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Рабочие также укрепили обочины щебнем и нанесли дорожную разметку. После завершения работ объект введен в эксплуатацию.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.