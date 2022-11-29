В Татарстане отремонтирован участок дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск до трассы М7

В Зеленодольском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск до трассы М7. Работы проведены от 95,11 до 100,35 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на площади более 37 тыс. кв. метров и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади свыше 40 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие переустроили остановки общественного транспорта и обустроили парковочные карманы, отремонтировали тротуары, а также установили четыре комплекта покрытия из резинового настила на железнодорожном переезде.

Более того, специалисты нанесли дорожную разметку, установили пешеходные перильные ограждения, дорожные знаки и светофорны.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.