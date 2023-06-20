В Татарстане отремонтирован участок дороги Бугульма – Уральск на 21 млн рублей

В Бугульминском районе Татарстана отремонтирован участок автодороги Бугульма – Уральск от 6,6 по 7,8 км. На ремонт участка протяженностью более 1,2 км из федерального бюджета выделено свыше 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На объекте уложен выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 7 350 кв. метров. Кроме того, рабочие укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли дорожную разметку.

«Ремонт выполнен в рамках финансирования федерального проекта “Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения” для достижения показателей национального проекта “Безопасные качественные дороги”», – отметили в министерстве.

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане в этом году выделено более 10 млрд рублей, в том числе около 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. Работы планируется провести на 133 объектах.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.