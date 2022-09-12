В Татарстане отремонтировали трехкилометровую дорогу Балтаси – Атня

В Татарстане завершился ремонт участка автодороги Балтаси – Атня на отрезке дороги от 27,1 по 3,1 км в Балтасинском районе. Протяженность дороги составляет 3 км.

Рабочие уложили на дороге выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси и верхнего асфальтобетонного слоя покрытия площадью более 21 тыс. кв. метров. Специалисты также укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли дорожную разметку, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Работы проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.