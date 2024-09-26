В Татарстане отремонтирован участок дороги Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван

В Татарстане отремонтирован участок региональной автодороги Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван протяженностью 1,9 км. Работы проведены на отрезке от 22+900 до 24+800 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие удалили слои изношенного асфальтобетонного полотна с помощью самоходной дорожной фрезы. Затем на площади 13,3 тыс. кв. метров уложили выравнивающий и верхний слои покрытия», – отметили в министерстве.

Для выравнивающего слоя использовалась асфальтобетонная смесь, а для верхнего – щебеночно-мастичный асфальтобетон.

На всем протяжении отремонтированного участка дорожники сделали обочины из щебеночной смеси, а также нанесли горизонтальную разметку.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

фото: Миндортранс РТ