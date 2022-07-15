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Ру Тат
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Транспорт
15 июля 2022  06:16

В Татарстане отремонтировали участок дороги Актаныш ‒ Муслюмово протяженностью более 2 км

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В Татарстане завершен ремонт участка автомобильной дороги Актаныш ‒ Муслюмово – Совхоз имени Кирова. Работы проведены на отрезке от 2,5 до 4,58 км в Актанышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины щебнем и нанесли разметку для безопасности движения», – отметили в министерстве.

Ремонт на участке выполнен по программе дорожных работ. В этом году на реализацию этой программы выделено 18,5 млрд рублей.

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