В Татарстане отремонтировали участок дороги Актаныш ‒ Муслюмово протяженностью более 2 км

В Татарстане завершен ремонт участка автомобильной дороги Актаныш ‒ Муслюмово – Совхоз имени Кирова. Работы проведены на отрезке от 2,5 до 4,58 км в Актанышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины щебнем и нанесли разметку для безопасности движения», – отметили в министерстве.

Ремонт на участке выполнен по программе дорожных работ. В этом году на реализацию этой программы выделено 18,5 млрд рублей.