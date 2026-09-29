В Татарстане отремонтирован участок дороги Актаныш – Муслюмово длиной 1,3 км

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Актаныш – Муслюмово протяженностью 1,3 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке с 42,5 по 43,8 км в Актанышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты обновили дорожное полотно, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на общей площади более 10 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепили обочины щебнем на площади около 4 тыс. кв. метров и нанесли дорожную разметку.