В Татарстане отремонтирован пятикилометровый участок дороги Большая Атня — Чепчуги

В Атнинском районе Татарстана капитально отремонтирован участок автодороги Большая Атня — Чепчуги протяженностью 5 километров. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнено устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины щебнем. Новая дорожная одежда устроена на 2,1 километра, основание методом холодного ресайклинга — на 2,7 километра», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили металлическую трубу, 73 новых дорожных знака, 158 сигнальных столбиков и барьерные ограждения протяженностью 168 метров, а также нанесли разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.